Saline di Palinuro | convalidato il sequestro urgente dell' antenna Forestali in azione

Il 30 aprile, i Carabinieri Forestali del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano hanno effettuato un sequestro urgente a Saline di Palinuro. L'operazione ha interessato un'area di Centola, in cui erano in corso attività illecite, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale.

In azione, il 30 aprile, i militari in servizio presso il Reparto Carabinieri Forestali Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e del Nucleo di Pisciotta che hanno eseguito il sequestro di un'area sita in località Saline della frazione Palinuro, a Centola, dove era in via di. 🔗Leggi su Salernotoday.it