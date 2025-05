Salgono a dieci le Bandiere blu c’è anche Cattolica

Aumentano le bandiere blu in Emilia-Romagna, con Cattolica che si aggiunge alla lista, portando il totale a dieci. Questi riconoscimenti attestano il mare eccellente, l'efficienza della depurazione e la gestione dei rifiuti, evidenziando l'impegno per un territorio sostenibile. Ieri mattina si è svolta la cerimonia di premiazione per celebrare questo importante traguardo.

Aumentano le bandiere blu in Emilia-Romagna, con la new entry di Cattolica che fa salire a 10 i vessilli che attestano, tra l’altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e, nel complesso, del territorio. Ieri mattina la cerimonia di premiazione da parte della Foundation for environmental education (Fee) nella sede del Cnr a Roma. Da Ferrara a Rimini ecco le dieci spiagge col riconoscimento: Comacchio (Lido degli Estensi, Lido di Volano Nazioni Pomposa Scacchi Garibaldi, Lido Spina), Ravenna (Marina Romea Porto Corsini, Marina di Ravenna Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante Lido di Classe, Casalborsetti (Camping), Cervia (Milano Marittima, Pinarella), Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Pascoli (San Mauro Mare), Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico (Misano Centro, Porto Verde) e Cattolica (Regina dell’Adriatico). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salgono a dieci le Bandiere blu, c’è anche Cattolica

