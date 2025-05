Salerno Pulita cestini riverniciati con pittura anti-smog che abbatte gli odori sul lungomare

Salerno si rinnova con l'installazione di 50 cestini rinnovati sul lungomare, trattati con una pittura speciale anti-smog e in grado di ridurre gli odori. Questa iniziativa, annunciata dall'amministrazione comunale, rappresenta un passo significativo verso una città più pulita e vivibile, migliorando l'estetica e la qualità dell'ambiente urbano.

Sono stati riverniciati con una pittura speciale che abbatte gli odori ed è anti smog i primi 50 cestini per la raccolta in strada di piccoli rifiuti che, come annunciato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale di Salerno, sono stati posizionati sul lungomare. I contenitori in ferro sono.

