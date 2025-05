Salerno ospita In Nome della Legalità | gioco legale dati di settore e contrasto alla criminalità

Salerno accoglie l'iniziativa "In Nome della Legalità", promossa da Codere Italia, per sensibilizzare sulla legalità nel gioco e per analizzare il suo impatto socio-economico. Sostenuto da Regione Campania, Comune di Salerno e ASL locale, l'evento si propone di contrastare la criminalità e promuovere dati di settore, sottolineando l'importanza del gioco responsabile.

L’iniziativa itinerante In Nome della Legalità, organizzata da Codere Italia, ritorna a Salerno con l’obiettivo di promuovere il gioco legale e analizzarne l’impatto socio-economico. L’evento, sostenuto dal patrocinio della Regione Campania, del Comune di Salerno e dell’Asl locale, è ospitato nello storico Salone dei Marmi di Palazzo Città e si configura come una piattaforma per . L'articolo Salerno ospita In Nome della Legalità: gioco legale, dati di settore e contrasto alla criminalità è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Salerno ospita In Nome della Legalità: gioco legale, dati di settore e contrasto alla criminalità

Potrebbe interessarti su Zazoom

Camorra Salerno : fare chiarezza su intreccio politica-malavita su trasporto infermi e onoranze funebri

Operazione della Polizia a Salerno contro le infiltrazioni nel settore del trasporto infermi e delle onoranze funebri.