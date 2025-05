Salerno la Polizia salva tempestivamente un cittadino con intenti suicidi

Nella serata dell’11 maggio, la polizia di Salerno ha compiuto un intervento tempestivo per salvare un cittadino argentino in bilico su un cornicione, segnalato da alcuni passanti. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha ricevuto il supporto necessario grazie alla prontezza delle Volanti della Questura, che hanno agito con professionalità per garantirne la sicurezza.

Nella serata dell’ 11 maggio u.s., le Volanti della Questura di Salerno sono intervenute in seguito alle segnalazioni da parte di alcuni cittadini, in merito alla presenza di un uomo, in bilico, sul cornicione di un edificio. Il cittadino argentino, in evidente stato di alterazione psicofisica, proferiva frasi sconnesse e mostrava intenzioni suicide, ma gli agenti, dopo aver instaurato un dialogo in lingua inglese, sono riusciti ad avvicinarlo e a trarlo in salvo con una manovra in sicurezza. L’uomo, ospite di un B&B nello stabile, aveva assunto alcol e farmaci, e, per tale motivo, veniva affidato al personale del 118, il quale prestava le prime cure e lo trasportava presso il più vicino nosocomio. L’intervento tempestivo e risoluto della Polizia di Stato ha scongiurato conseguenze tragiche, salvaguardando l’incolumità dell’uomo e ripristinando la tranquillità sociale. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, la Polizia salva tempestivamente un cittadino con intenti suicidi

