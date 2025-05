Salento ex assessore muore dopo tre anni di coma Aveva solo 36 anni

È un giorno di profondo dolore per Morciano di Leuca e tutto il Salento, che piange la scomparsa di Erica Quaranta, ex assessore di soli 36 anni. Dopo una lunga battaglia di tre anni in coma, Erica si è spenta, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità e nella vita di chi l'ha conosciuta.

Addio a Erica Quaranta, ex assessore di Morciano di Leuca: aveva 36 anni. Non ce l?ha fatta Erica Quaranta. Dopo tre anni di coma, si è spenta all?età di 36 anni, a seguito. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, ex assessore muore dopo tre anni di coma. Aveva solo 36 anni

