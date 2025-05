Sale sul tetto di un capannone e precipita | Vando muore dopo un volo di 7 metri

Tragedia a Pegognaga, nel Mantovano, dove Vando Malagutti, un agricoltore in pensione di 74 anni, è morto dopo essere precipitato da un tetto. L'incidente è avvenuto questa mattina in un'azienda agricola, segnando una perdita profonda per la comunità locale. Le circostanze dell'accaduto sono oggetto di indagini.

Tragedia questa mattina in un'azienda agricola di Pegognaga, nel Mantovano, dove un uomo di 74 anni ha perso la vita precipitando dal tetto di un capannone. La vittima è Vando Malagutti, agricoltore in pensione che continuava a lavorare nel proprio appezzamento di terreno.

Sale sul tetto del capannone ma la struttura non regge e precipita nel vuoto: morto 74enne nel Mantovano

Secondo fanpage.it: Mercoledì mattina un 74enne è morto cadendo dal tetto di un capannone a Pegognaga, in provincia di Mantova. L’anziano era salito sul deposito probabilmente per verificare che il maltempo degli scorsi ...

Sale sul tetto per controllare delle infiltrazioni: Marino Zaltron precipita nel vuoto e muore a 58 anni, paese sotto choc

Segnala ildolomiti.it: PIOVENNE ROCCHETTE. Si chiama Marino Zaltron ed aveva 58 anni l'uomo che è morto a Santorso nell'Alto Vicentino precipitando dal tetto di un edificio, da un'altezza di circa 6 metri. Sulla dinamica ...

SANTORSO | SALE SUL CAPANNONE E PRECIPITA NEL VUOTO: MUORE A 58 ANNI MARINO ZALTRON

Precipita da tetto capannone - morto operaio 29enne in provincia Latina

La sicurezza sul lavoro deve essere la priorità assoluta. Attualità - Ancora un incidente mortale sul lavoro.