Sale sul tetto del capannone ma la struttura non regge e precipita nel vuoto | morto 74enne nel Mantovano

Un tragico incidente ha colpito Pegognaga, in provincia di Mantova, dove un 74enne ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. L'anziano si era recato sul luogo per controllare possibili danni causati dal maltempo, ma purtroppo la struttura non ha retto, portando a una caduta fatale.

Mercoledì mattina un 74enne è morto cadendo dal tetto di un capannone a Pegognaga, in provincia di Mantova. L'anziano era salito sul deposito probabilmente per verificare che il maltempo degli scorsi giorni non avesse causato danni alla struttura. L'accaduto sarebbe stato classificato come un incidente sul lavoro. 🔗Leggi su Fanpage.it

