Sale su una gru a Padova e minaccia il suicidio arriva il negoziatore | quante ore è durato l' intervento

A Padova, un uomo di 67 anni si arrampica su una gru e minaccia di suicidarsi, scatenando un intervento urgente da parte della polizia. Dopo ore di tensione, i negoziatori tentano di mediare per convincerlo a scendere, in un'operazione che tiene con il fiato sospeso la città.

A Padova, un uomo di 67 anni minaccia suicidio su una gru. Interviene la polizia con negoziatore per mediazione.

Padova, uomo sale su una gru e minaccia di suicidarsi: 13 anni fa aveva ucciso la moglie

Come scrive fanpage.it: L'uomo, un cittadino albanese di 67 anni, nel 2012 uccise la moglie ed oggi ha minacciato di togliersi la vita a Padova ...

Padova. Sale su una gru e minaccia il suicidio

Da ilmetropolitano.it: perveniva alla sala operativa della Questura la segnalazione da parte di un uomo che riferiva di essere salito di una gru alta circa 20 metri ...

Minaccia il suicidio salendo su una gru in centro a Padova: tratto in salvo dopo sette ore. Nel 2012 uccise la moglie

Come scrive ilgazzettino.it: PADOVA - Si sono vissute ore di grande tensione a Padova nella zona di Prato della Valle, dove oggi (13 maggio) un 67enne è salito su una gru e ha minacciato il suicidio. Sul posto la ...

