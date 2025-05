Sale la febbre da Coppa Italia | i tifosi del Bologna invadono Roma

Sale la febbre per la Coppa Italia: i tifosi del Bologna invadono Roma in massa, con il rosso e blu a farla da padrona. Superati ostacoli inaspettati, migliaia di supporters sono pronti a vivere il sogno di una finale, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico contro il Milan. L'atmosfera è carica di entusiasmo!

Sono migliaia e i colori predominanti sono ovviamente il rosso e il blu. I tanti, tantissimi tifosi del Bologna hanno superato diversi ostacoli, anche i più inaspettati, e ora sono pronti a vivere il sogno Coppa Italia, in programma la sera del 14 maggio allo stadio Olimpico contro il Milan. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Sale la febbre da Coppa Italia: i tifosi del Bologna invadono Roma

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sale la febbre da Coppa Italia: i tifosi del Bologna invadono Roma

Secondo bolognatoday.it: Le migliaia di supporter partiti dall’Emilia si sono ritrovati a Ponte Milvio prima di entrare allo stadio Olimpico ...

Coppa Italia: stasera finale Milan-Bologna, tante iniziative all'Olimpico

Si legge su sportmediaset.mediaset.it: L'attesa e terminata, tra poche ore sul prato dello stadio 'Olimpico' di Roma Milan e Bologna si affronteranno per aggiudicarsi la Coppa ...

Febbre a 90 per la finale di Coppa Italia: tre maxischermi per chi non andrà a Roma

Riporta bologna.repubblica.it: BOLOGNA – I tifosi lo avevano chiesto e ci avevano sperato, ma il maxischermo in piazza Maggiore per la finale di Coppa Italia del 14 maggio non ci sarà. Fuga ogni dubbio il sindaco Lepore, rispondend ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Carlo Conti positivo al Covid-19 : Ma quale peggioramento, sono solo arrivati i sintomi!

Con un messaggio sul suo profilo Instagram, Carlo Conti aveva preannunciato di essere un positivo asintomatico al Covid-19, oggi in un altro ha scritto che sono arrivati i sintomi (quali? Febbre, dolori e tosse) e, postando un biglietto ricevuto dal figlio Matteo e dalla moglie Francesca, ha concluso che "tra tutte le medicine questo e` la piu` potente.