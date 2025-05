Salario accessorio per la Pubblica Amministrazione | gli aumenti che si prospettano per l’istruzione

Il governo ha stanziato 190 milioni di euro per ridurre le disparità salariali nella Pubblica Amministrazione, con un focus particolare sull'istruzione. Questo intervento comporterà un aumento del salario accessorio, garantendo ai lavoratori del settore un incremento di 169 euro lordi, promuovendo così condizioni più eque e incentivando il valore del lavoro nel campo educativo.

Il governo ha destinato 190 milioni di euro per correggere le disparità di trattamento economico tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione. L’intervento prevede un aumento del salario accessorio per diverse categorie, inclusi i lavoratori dell’istruzione, che riceveranno 169 euro lordi in più al mese. La misura punta a ridurre il divario rispetto alle Agenzie fiscali, . Salario accessorio per la Pubblica Amministrazione: gli aumenti che si prospettano per l’istruzione Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Ne parlano su altre fonti

Ministeri, aumenti stipendi fino a 500 euro. Come cambiano le buste paga degli statali

Scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Ministeri, aumenti stipendi fino a 500 euro. Come cambiano le buste paga degli statali ...

Gli aumenti in busta paga fino a 480 euro al mese per milioni di dipendenti, da giugno

Secondo today.it: Il governo ha stanziato 190 milioni di euro per ridurre il gap sul salario accessorio tra i lavoratori della Pubblica amministrazione centrale: ecco gli importi, ministero per ministero ...

Contratto Statali, aumento fino a 480 euro: come cambiano gli stipendi. Le simulazioni

Scrive ilmattino.it: Da anni nella Pubblica amministrazione centrale esiste un paradosso. In tutti i ministeri e nelle Agenzie fiscali, a parità di qualifica, si guadagna lo stesso stipendio tabellare. Ma ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Salario minimo: Presidente della Commissione Lavoro e opposizioni aprono al dialogo, tensioni nel Parlamento

Nel dibattito sul salario minimo, il presidente della Commissione Lavoro alla Camera e deputato di FDI, Walter Rizzetto, ha aperto un dialogo con le opposizioni.