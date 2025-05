Salari fermi e tasche vuote Il ’potere’ va giù del 45% Rincari 1 400 euro a testa

L’inflazione galoppante e salari stagnanti colpiscono direttamente il potere d’acquisto dei fiorentini, riducendo drasticamente la qualità della vita. Con un aumento di 1.400 euro a testa, dal 2019 il potere d’acquisto è sceso del 4,5%, lasciando molte famiglie in difficoltà nel tentativo di far quadrare i conti. Un quadro complesso che richiede attenzione e soluzioni.

di Rossella Conte L'inflazione corre, ma i salari non tengono il passo. E a farne le spese è il potere d'acquisto dei fiorentini, che dal 2019 a oggi ha perso il 4,5%. Un dato che fotografa la difficoltà di molte famiglie a far quadrare i conti, nonostante nel 2024 si registri un timido segnale positivo: +3,8% rispetto all'anno precedente. A certificarlo è l'ultima analisi dell'Ufficio studi e statistica della Camera di Commercio, un osservatorio sull'economia cittadina. Mentre i prezzi sono aumentati del 18,6% in sei anni (in linea con il dato nazionale del 19,1%), le retribuzioni sono cresciute solo del 12%. Troppo poco per colmare il divario, soprattutto in una città dove il costo della vita è tra i più alti d'Italia. La conseguenza è che i consumi finali – nonostante il ritorno alla normalità post-Covid e la ripresa turistica – sono rimasti fermi, segnando appena un +1,4% nello stesso periodo.