Sala Anselmi pronta a rinascere | ok della terza commissione al progetto di recupero | FOTO

La sala Anselmi si prepara a rinascere grazie all'approvazione della terza commissione per il progetto di recupero. Situata nell'edificio storico di proprietà della Provincia di Viterbo in via Saffi, l'intervento mira a modernizzare gli spazi, rendendoli più accessibili e funzionali, per promuovere nuove attività culturali e sociali.

Via libera della terza commissione all'intervento di ristrutturazione della sala Anselmi, edificio storico di proprietà della Provincia di Viterbo di via Saffi. Il progetto prevede l'ammodernamento degli spazi con l'obiettivo di renderli più accessibili e funzionali, in particolare attraverso.

