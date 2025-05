sagra dell agricoltura musica e sapori da urlo

Dal 22 maggio al 2 giugno, il campo sportivo di Mordano si trasforma in un festoso palcoscenico per la quarantesima edizione della Sagra dell’Agricoltura. Un evento imperdibile ricco di musica, sapori autentici e tradizioni locali, dove sport, artigianato e la simpatia degli animali saranno i veri protagonisti di una settimana di celebrazioni.

Una partenza con il botto. Da giovedì 22 maggio torna al campo sportivo la Sagra dell’Agricoltura, Artigianato e Commercio a Mordano. Tra i protagonisti ci saranno lo sport, la gastronomia, la musica e gli animali. La quarantesima edizione si protrarrà, inoltre, fino al 2 giugno, una settimana in più rispetto alla versione ridotta dello scorso anno. "Dal 2020 c’è stato il caos – ricorda l’organizzatore, nonché cuore pulsante dell’evento, Renato Folli –. Tra Covid e alluvioni sembrava non dovessimo arrivare a questo traguardo". E invece adesso i mordanesi sono pronti a ripartire con qualche novità. Silvia Ercolani, braccio destro del patrono Folli, ha rivelato che la serata da non perdersi sarà proprio quella dell’inaugurazione. L’avventura prenderà il via alle 18.30 con una partita di baskin (basket + inclusivo), sport che mette in campo alla pari giocatori con diverse disabilità e normalmente abili. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it