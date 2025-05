sabato passa il giro d italia le scuole chiudono in anticipo

Sabato, Ascoli si prepara ad accogliere il Giro d'Italia: le scuole chiudono in anticipo per fare spazio a questa straordinaria manifestazione. I ciclisti, affrontando un percorso ricco di saliscendi dall'affascinante entroterra piceno e fermano, da Giulianova arriveranno a Castelraimondo. Un evento che coinvolge la comunità e celebra lo sport e la bellezza del territorio.

Sabato torna ad Ascoli il Giro d’Italia di ciclismo. Non si tratta di un arrivo di tappa ma di un passaggio di una frazione interessante con parecchi saliscendi che da Giulianova condurranno i ciclisti a Castelraimondo, nel maceratese, passando per l’entroterra piceno e fermano. Un passaggio che determinerà la fine anticipata delle lezioni in tutte le scuole di Ascoli, non solo quelle interessate dal percorso. La campanella suonerà per tutti alle ore 11, così da permettere ai ragazzi di assistere al passaggio dei ciclisti, ma anche di fare un salto a viale De Gasperi, dove prima ancora farà tappa la ’Carovana pubblicitaria’ legata alla corsa, con giochi e gadget per tutti. Ma andiamo per ordine. Alle 12,15 è prevista la partenza da Giulianova verso l’interno della provincia di Teramo in direzione di Sant’Egidio alla Vibrata e quindi Maltignano (ore 12,50 circa); i ciclisti imboccheranno poi la Piceno-Aprutina per transitare a Marino del Tronto, quindi davanti al 235° Reggimento Piceno, via Napoli (ore 13. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it