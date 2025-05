Sabato ci sarà una nuova manifestazione per la Palestina

Sabato 17 maggio, Bologna ospiterà una nuova manifestazione per la Palestina, organizzata dai Giovani palestinesi. Suonano l'allerta sui social: “Saremo in piazza e nelle strade per denunciare i 77 anni di genocidio strisciante subito dal popolo palestinese”. Un appello a unirsi per far sentire la voce di chi lotta per giustizia e diritti.

Sabato 17 maggio ci sarà una nuova manifestazione per la Palestina. A organizzarla sono i Giovani palestinesi, che sui social scrivono: "Saremo in piazza e nelle strade di Bologna per ricordare i 77 e più anni di genocidio strisciante che la popolazione palestinese subisce da parte.

