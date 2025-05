Sabato a Roma San Lorenzo ‘Tierra’ evento dedicato a benessere ecologia e sostenibilità

Sabato 17 maggio, il Parco delle Stelle di San Lorenzo a Roma si trasformerà in un importante punto di incontro per il benessere, l'ecologia e la sostenibilità. 'Tierra – dalla consapevolezza al cambiamento', evento gratuito organizzato da Amka e Gsl, offrirà una piattaforma per riflessioni e azioni dedicate a un futuro più sostenibile.

(Adnkronos) – Sabato 17 maggio il Parco delle Stelle, nel cuore del quartiere romano di San Lorenzo, ospiterà 'Tierra – dalla consapevolezza al cambiamento', un evento gratuito e aperto a tutti, ideato da Amka in collaborazione con Gsl – Giovani San Lorenzo e con il contributo dell'assessorato allo Sport e all'Ambiente del II Municipio di .

Sabato a Roma (San Lorenzo) 'Tierra', evento dedicato a benessere, ecologia e sostenibilità

