Sabato 17 la Giornata contro l' ipertensione arteriosa | clinica aperta per i controlli al padiglione 8

Sabato 17 maggio si celebra la Giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, con iniziative speciali presso il padiglione 8. In tutta Italia, anche a Udine, saranno offerti controlli gratuiti per la misurazione della pressione arteriosa, promuovendo la consapevolezza e la prevenzione di questa patologia. Un'occasione importante per prendersi cura della propria salute!

Iniziative congiunte nelle cliniche Asufc per l'edizione numero ventuno della Giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, sabato 17 maggio. Come in tutta Italia nei centri per la diagnosi e la cura dell'ipertensione, anche a Udine sarà possibile effettuare, gratuitamente, una misurazione. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Sabato 17 la Giornata contro l'ipertensione arteriosa: clinica aperta per i controlli al padiglione 8

