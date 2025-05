Sabalenka eliminata a Roma dopo aver risposto male a un tifoso | punita per aver urlato “oscenità”

Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, è stata eliminata nei quarti degli Internazionali d’Italia dalla cinese Zhang. La sua sconfitta è avvenuta in un clima teso, aggravato da un'ammonizione per aver risposto in modo inappropriato a un tifoso, con l'accusa di aver espresso "oscenità". Un episodio che ha suscitato polemiche e discussioni.

Aryna Sabalenka è stata eliminata dalla cinese Zhang nei quarti degli Internazionali d'Italia. La numero 1 durante l'incontro è stata ammonita per avere risposto in malo modo a un tifoso. 🔗Leggi su Fanpage.it

