S T A L K E R Legends of the Zone Trilogy è in arrivo su PS5 Xbox Series X|S e PC

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy sta per riemergere il 20 maggio 2025 su PS5, Xbox Series XS e PC. GSC Game World riporta i giocatori nella Zona, un mondo avvincente e pericoloso, con una versione migliorata dei tre capitoli originali. Preparati a esplorare tutto ciò che la Zona ha da offrire!

La Zona sta per tornare, più pericolosa e affascinante che mai. GSC Game World ha annunciato l’arrivo di S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy anche su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS a partire dal 20 maggio 2025. Questa raccolta ripropone in versione migliorata i tre capitoli originali della serie — Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) e Call of Prypiat (2009) — vere pietre miliari del genere survival shooter. Tutti e tre i giochi sono stati sottoposti a un profondo restyling tecnico: le grafiche sono state aggiornate e ottimizzate per sfruttare le potenzialità delle piattaforme moderne, rendendo l’esperienza più fluida e immersiva. Ma non solo: il supporto esteso alle mod permette ai fan di personalizzare e ampliare l’esperienza di gioco, mantenendo viva la natura dinamica e imprevedibile della Zona. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy è in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e PC

