Ryan Reynolds rivela le due regole che la Disney aveva per Deadpool e Wolverine

Ryan Reynolds ha svelato le due regole imposte da Disney per il film "Deadpool & Wolverine". Con uno sguardo esclusivo dietro le quinte, l'attore ha rivelato come queste direttive hanno influenzato la creazione di questa avventura tanto attesa, in cui il Mercenario Chiacchierone e Wolverine si uniscono per un'entusiasmante avventura cinematografica.

Ryan Reynolds ha recentemente offerto ai fan una sbirciatina dietro le quinte Disney, illustrando in dettaglio le linee creative tracciate durante la realizzazione del colossale successo della scorsa estate, Deadpool & Wolverine. Il film, che ha visto il Mercenario Chiacchierone fare il suo ingresso ufficiale nell'Universo Cinematografico Marvel, ha riscosso un successo da record, essendo la prima storia vietata ai minori dei Marvel Studios. Tuttavia, come ha spiegato Reynolds nel podcast Conan O'Brien Needs A Friend, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger è stato personalmente coinvolto nel film, definendo le due regole che nemmeno Deadpool poteva infrangere. Tra queste, ovviamente, la rimozione dell'ormai leggendaria battuta audace su Topolino. " La prima volta che Bob Iger vide il film, era in stato avanzato ", ha spiegato Reynolds.

