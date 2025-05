Ryan Renolds svela l' oggetto che ha rubato dal set di Deadpool & Wolverine

Ryan Reynolds ha recentemente svelato di aver sottratto un oggetto di scena dal set di "Deadpool & Wolverine", il film che segna il debutto del celebre anti-eroe nel Marvel Cinematic Universe. Scopriamo insieme cosa ha portato a casa e qual è stata la reazione della Disney a questa inaspettata confidenza dell'attore.

Ryan Reynolds ha rivelato di aver rubato un oggetto dal set di Deadpool & Wolverine e di come la Disney abbia reagito alla cosa. L'attore, lo ricordiamo, ha vestito nuovamente i panni dell'iconico Mercenario Chiacchierone al fianco di Hugh Jackman nel blockbuster che ha dominato il box-office della scorsa estate e che è stato il primo progetto su Deadpool a entrare ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe. Durante la sua ospitata al The Late Show with Stephen Colbert, Reynolds ha rivelato di aver messo a segno un "grande furto" quando è uscito dal set: si è portato a casa il costume.