Ruud sarà l’avversario di Sinner ai quarti in serata Musetti-Zverev

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Casper Ruud l'avversario di Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025. Il norvegese ha regolato in due set lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Domani, sul Campo Centrale, andrà in scena in quarto confronto tra Sinner e Ruud, con l'altoatesino avanti 3-0 negli scontri diretti. IN SERATA MUSETTI-ZVEREV. L'attesa è tutta per questa sera quando, non prima delle 20.30, giocheranno sul Campo Centrale Lorenzo Musetti e il tedesco Alexander Zverev, già due volte vincitore di questo torneo. COCO GAUFF IN SEMIFINALE. Per la terza volta in carriera Coco Gauff è in semifinale agli Internazionali d'Italia, Wta 1000 da 6.911.032 dollari in corso sulla terra rossa del Foro Italico. La 21enne statunitense, quarta testa di serie e già fra le migliori 4 nel 2021 e lo scorso anno, ha sconfitto 6-4 7-6(5) in un'ora e 42 minuti di gioco la giovane russa Mirra Andreeva, settima favorita del tabellone.