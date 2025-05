Russia-Ucraina mistero Putin sui negoziati in Turchia Trump | Se lui c’è vengo Lula | Ora vado a Mosca e glielo dico io

A sole 24 ore dai tanto attesi colloqui tra Russia e Ucraina in Turchia, l'identità dei partecipanti rimane avvolta nel mistero. Mentre Volodymyr Zelensky annuncia la sua presenza, l'ipotetico coinvolgimento di leader come Donald Trump e Lula solleva interrogativi su un possibile ruolo di mediatori. Cosa ci si aspetta da questo incontro cruciale?

A 24 ore dall'apertura di colloqui diretti tra Russia e Ucraina in Turchia – i primi da tre anni a questa parte – resta ancora un mistero quale sarà esattamente il profilo dei partecipanti. I capi di Stato o qualche loro rappresentante? Volodymyr Zelensky ha già detto ribadito che intende esserci. Sarà Vladimir Putin se mai, negandosi, a mostrare chi è davvero a non volere la tregua – è la linea portata avanti da Kiev. Il Cremlino però da giorni glissa, e anche oggi il portavoce Dmitry Peskov si è rifiutato di sciogliere il nodo: «Non è cambiato nulla al riguardo, lo faremo quando riceveremo le relative istruzioni dal presidente, e finora non ci sono state istruzioni in tal senso», ha detto rispondendo a chi gli chiedeva se Putin andrà a Istanbul giovedì. Ieri fonti russe davano per probabile che a guidare la delegazione sia alla fine il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, ma l'ultima parola dovrà dirla Putin.