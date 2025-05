Russia-Ucraina il Cremlino non annuncia ancora chi andrà ai negoziati in Turchia | Germania Merz esito guerra deciderà se prevarranno legge e ordine o tirannia

La crisi tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi, con il Cremlino che non rivela chi parteciperà ai negoziati in Turchia. In Germania, Merz sottolinea che l'esito del conflitto determinerà se prevarranno legge e ordine o tirannia. Fonti NATO riportano il dissenso degli USA nei confronti di un eventuale invito a Zelensky al vertice dell'Aia.

Fonti Nato: "Usa contrari a invitare Zelensky al vertice dell'Aia". Mosca: "Occorre riconoscere i nuovi territori russi"

Russia-Ucraina, il Cremlino non annuncia ancora chi andrà ai negoziati in Turchia | Ue, via libera alle nuove sanzioni per Mosca

Secondo msn.com: La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.176. Alla vigilia dei negoziati diretti a Istanbul, il Cremlino ha fatto sapere di non poter ancora rendere nota la composizione della delegazione russa che tra ...

Guerra Ucraina, la Russia non annuncia ancora chi andrà a Istanbul. Cremlino a Macron: «Armi nucleari non aiuteranno sicurezza»

Si legge su ilmessaggero.it: Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che spingerà Vladimir Putin in persona a partecipare ai negoziati con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...

Cremlino: ultimatum di Kiev inaccettabile, sostegno dei Brics ai negoziati Russia-Ucraina

Riporta informazione.it: I leader europei e Zelensky chiedono una tregua di 30 giorni per avviare i colloqui 'Non si può parlare in questo modo alla Russia. Il linguaggio degli ultimatum è inaccettabile, non conviene'. Il por ...

Guerra Ucraina : La Russia ha mentito all'Onu, questa è una guerra mondiale

