Russia-Ucraina attesa per Putin Trump | Pronto a volare a Istanbul Zelensky c’è

Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin. Tuttavia, la sua presenza rimane incerta. Nel frattempo, Donald Trump si prepara a volare nella città turca, mentre Volodymyr Zelensky è già sul posto. Le questioni in ballo promettono di tenere il mondo con il fiato sospeso.

Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall'incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere aperto a partecipare al possibile vertice tra Russia e Ucraina previsto per giovedì 15 maggio a Istanbul. La sua presenza, ha spiegato, dipenderà da quella del presidente russo Vladimir Putin, che al momento non ha confermato la partecipazione. Zelensky sarà a Istanbul. "Potrei fare una deviazione verso Istanbul se pensassi che può aiutare", ha detto Trump, lasciando intendere che la sua agenda potrebbe cambiare rispetto al tour mediorientale avviato oggi in Arabia Saudita e che deve continuare con mirati Arabi e Qatar.

