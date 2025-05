Russia e Iran ancora a braccetto sui pagamenti E contro le sanzioni

Russia e Iran consolidano la loro collaborazione economica in risposta alle sanzioni occidentali. Negli ultimi tre anni, dopo l'esclusione delle banche russe dal sistema Swift, entrambi i paesi hanno trovato strategie comuni per garantire transazioni sicure e continuare i loro scambi commerciali, evidenziando un'alleanza sempre più forte contro le pressioni internazionali.

Non era un fuoco di paglia. Anzi. Russia e Iran hanno deciso di fare davvero gioco di squadra sui pagamenti. Da quando, ormai tre anni fa, l’Occidente ha tagliato fuori dal circuito Swift le banche e le assicurazioni russe, Mosca si è posta il problema di come garantire le transazioni e i movimenti di denaro da e per la Federazione. Una questione di vita o di morte, dal momento che, se oggi l’economia russa non è ancora collassata su se stessa, è proprio perché Mosca ha continuato a vendere gas e petrolio ai suoi vicini di casa, trovando il modo di farsi pagare. Certo, l’industria bellica ci ha messo del suo, sostenendo il Pil ma finendo anche con il dopare l’economia e rendendola dunque forte e resistente solo all’apparenza. Ora Mosca e Teheran hanno dato un’altra stretta ai bulloni. Passando alla fase due della messa a sistema dei due sistemi di pagamento vigenti in Russia e Iran, vale a dire rispettivamente il Mir e lo Shetab. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Russia e Iran ancora a braccetto sui pagamenti. E contro le sanzioni

