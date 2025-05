Rugby Menoncello | Con Munster è una finale Fondamentale la disciplina

Rugby Menoncello con Munster: una finale fondamentale per la disciplina. In 80 minuti, tutto è in gioco. La Benetton Treviso si prepara ad affrontare una sfida cruciale a soli sette giorni dalla conclusione della stagione regolare dell’United Rugby Championship. Venerdì sera, il campo di Munster si trasformerà in un’arena dove si decide il destino di entrambe le squadre.

Dentro o fuori in 80 minuti. Ricorda il titolo di un film d’azione la realtà che si pone davanti alla Benetton Treviso a una giornata dalla fine della stagione regolare dell’United Rugby Championship. La sfida di venerdì sera in casa del Munster è uno scontro diretto tra due formazioni che puntano ai playoff. Chi vince si qualifica, chi perde deve aggrapparsi ai punti di bonus e ai risultati degli altri campi. “Venerdì sarà una finale: noi abbiamo il focus sul conquistare il risultato positivo. E’ quello l’obiettivo e servirà riproporre una grande prestazione in attacco e in difesa, come fatto contro Glasgow, rispettando il piano di gioco stabilito e analizzato durante la settimana” ha dichiarato Tommaso Menoncello alla vigilia del match. “Il nostro approccio alla partita sarà come quello riservato a uno spareggio: è una partita da dentro o fuori, per noi e anche per loro. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Menoncello: “Con Munster è una finale. Fondamentale la disciplina”

