Ruben Amorim spiega perché sta pagando per il personale in finale di Europa League … e dice che è lontano dal smettere

Ruben Amorim, manager del Manchester United, ha svelato le sfide affrontate dal club per il personale nel corso della finale di Europa League. In un'intervista, ha spiegato le difficoltà legate alla gestione delle risorse e ha dichiarato che non intende fermarsi nel suo impegno. Scopriamo i dettagli delle sue dichiarazioni e il contesto attuale.

Il manager del Manchester United Ruben Amorim ha affermato che il club ha dovuto affrontare una situazione "davvero difficile" rispetto al personale backroom che ha partecipato alla finale del 2025 Europa League. Amorim è intervenuto per pagare 30 staff in backroom e le loro famiglie per andare in finale contro il Tottenham a Bilbao il 21 maggio, secondo ESPN, che ha affermato che lo United ha richiesto gli allenatori, i fisios e il team di supporto del portoghese per pagare i propri biglietti. "Abbiamo molte persone che se ne vanno e molti cambiamenti nello staff", ha detto Amorim quando gli è stato chiesto del rapporto. "A volte è difficile capire quando dare e quando dire alle persone che stiamo prendendo il loro lavoro in determinati momenti per sopravvivere e ricostruire.

