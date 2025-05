Rubava mance e incassi a Rimini arrestata | la donna era diventata l' incubo dei negozi della Riviera

A Rimini, una donna è stata arrestata per furto aggravato, diventando l'incubo dei negozi locali. Accusata di rubare mance e incassi, è stata sorpresa in un hotel dopo essere ricercata per un ordine di custodia cautelare. Le autorità hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza nella riviera romagnola.

Una donna è stata arrestata a Rimini per furto aggravato. Scoperta in un hotel, era ricercata per un ordine di custodia cautelare.

