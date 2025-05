Rubato il cinema delle case popolari del Giambellino e del Lorenteggio | Ora vogliamo ricrearlo | aiutateci

Milano – È un duro colpo per la comunità del Giambellino e del Lorenteggio: il cinema delle case popolari è stato rubato. I volontari del Laboratorio di Quartiere hanno lanciato un appello per ricrearlo. Aiutaci a ridare vita a uno spazio culturale fondamentale per il quartiere, dove la passione per il cinema può tornare a brillare.

Milano – “Ci hanno rubato il cinema”. L’allarme è scattato ieri mattina, quando i volontari del Laboratorio di Quartiere Giambellino Lorenteggio si sono accorti del furto nella sede di via Odazio. Spariti il proiettore, l’impianto audio, il mixer, le casse audio e il cassone con tutti i cavi, le prolunghe e il pc portatile. Tutto il prezioso materiale “che in 13 anni ci ha permesso di dare vita a “Scendi, c’è il Cinema!“”, la rassegna cinematografica a ingresso gratuito nei cortili delle case popolari del Giambellino. “Il valore totale della strumentazione che dobbiamo ricomprare è di 12mila euro”. Per questo il Laboratorio di quartiere lancia un appello alla città: “Aiutateci a ricomprare tutto”. Da qui, la raccolta fondi. L’obiettivo è raggiungere quella cifra e in un giorno sono stati donati oltre 2mila euro, da una settantina di sostenitori (è possibile dare il proprio contributo su www. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rubato il cinema delle case popolari del Giambellino e del Lorenteggio: “Ora vogliamo ricrearlo: aiutateci”

