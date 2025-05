Rubata poche ore prima trovata in fiamme nel Salento | a fuoco auto di un barese

Un'auto rubata a Manduria è stata rinvenuta in fiamme alla periferia di Nardò, nel Salento. Il veicolo, di proprietà di un barese, era stato sottratto poche ore prima da un uomo residente a Polignano. L'allerta è scattata grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, che hanno notato il rogo nella notte scorsa. I dettagli dell'accaduto sono riportati da Lecceprima.

Rubata poche ore prima a Manduria, nel Tarantino, ritrovata in fiamme alle periferia di Nardò. L'auto, di proprietà di un uomo residente a Polignano, nel Barese, è stata ritrovata la notte scorsa grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. Sul posto, come riporta Lecceprima, sono giunti i.

