Rubano due scooter in in un giorno | due arresti nel napoletano

Due arresti nel napoletano segnano un importante colpo alla microcriminalità in Penisola Sorrentina. Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due uomini di circa 40 anni, già nelle mani della giustizia per precedenti reati.

Colpo alla microcriminalità in Penisola Sorrentina: nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di circa 40 anni, già detenuti per altri reati presso le case circondariali di Napoli-Poggioreale e Salerno. Un terzo soggetto, classe 1988, è stato invece sottoposto all'obbligo .

