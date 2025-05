Ruba telefono e soldi da un mini market ad Asti arrestato 34enne già noto alla Polizia | i suoi precedenti

Un cittadino pakistano di 34 anni è stato arrestato ad Asti dopo aver rubato un telefono e del denaro all'interno di un mini market. Già noto alle forze dell'ordine per precedenti, è stato trovato in possesso della refurtiva, che è stata recuperata. La Polizia ha convalidato l'arresto, sottolineando l'impegno nella lotta contro i reati.

