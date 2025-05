Rozzano smantellata la baraccopoli abusiva | era il covo di una comunità nomade dedita a furti di rame

Rozzano, 14 maggio 2025 - La polizia locale ha sgomberato una baraccopoli abusiva composta da 13 strutture, identificata come il covo di una comunità nomade dedita a furti di rame. Questa operazione segna un passo significativo nel contrasto al degrado urbano e all'illegalità, ripristinando la sicurezza nella zona a ridosso della tangenziale ovest.

Rozzano, 14 maggio 2025 - Sgomberato e smantellato un villaggio abusivo composto da 13 baracche a Rozzano. Un colpo deciso al degrado urbano e all’illegalità. La polizia locale è intervenuta all’interno di una baraccopoli sorta tra rovi e sterpaglie a ridosso della tangenziale ovest a Ponte Sesto. L’area ospitava una comunità nomade di circa venti persone, molte delle quali presumibilmente responsabili di furti di rame, ruberie e reati contro il patrimonio che nella zona si ripetono da molto tempo. Rozzano, smantellata la baraccopoli abusiva dalla polizia locale (nella foto) Per Pincioni - Cangemi Foto MDF All’interno delle baracche costruite con materiali di fortuna, gli agenti hanno rinvenuto materassi, cucine rudimentali e stufe improvvisate per il riscaldamento, segno evidente di un’organizzazione interna che aveva trasformato l’insediamento in un vero e proprio villaggio autosufficiente al di fuori della legalità e delle norme igienico-sanitarie. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano, smantellata la baraccopoli abusiva: era il covo di una comunità nomade dedita a furti di rame

Su questo argomento da altre fonti

Rozzano, smantellata la baraccopoli abusiva: era il covo di una comunità nomade dedita a furti di rame

Secondo ilgiorno.it: L'intervento della polizia locale a ridosso della tangenziale ovest a Ponte Sesto, dove sorgeva un vero e proprio villaggio autosufficiente che ospitava una ventina di persone ...

Baracche, cucine rudimentali e stufette: sgomberata baraccopoli abusiva nel Milanese

Si legge su milanotoday.it: La polizia locale è intervenuta in un'area di Rozzano dove si erano insediate una ventina di persone Una baraccopoli tra rovi e sterpaglie, a ridosso della tangenziale. Tredici baracche che ospitavano ...

Baraccopoli via Pietro Bembo

Da romatoday.it: Condividi Insediamento abusivo Primavalle 1 Foto da: Baraccopoli via Pietro Bembo Insediamento abusivo Primavalle 2 Foto da: Baraccopoli via Pietro Bembo Insediamento abusivo Primavalle 3 Foto da ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Omicidio a Rozzano: 19enne conferma la confessione dopo la rapina finita in tragedia

Daniele Rezza, 19 anni, ha confermato oggi la sua confessione durante l'interrogatorio davanti al giudice di Milano.