Rovigo epatite C da trasfusione infetta | dopo 60 anni il Comune condannato a pagare 675mila euro

Dopo oltre sei decenni di attesa, una donna contagiata da epatite C nel 1967 a Rovigo per una trasfusione infetta ottiene giustizia. Il Comune e il Ministero della Salute hanno concordato un risarcimento di 675mila euro. Il giudice ratificherà l'accordo il 22 maggio, ponendo fine a una lunga battaglia legale. Continua a leggere...

Una donna contagiata da epatite C nel 1967 per una trasfusione all’ospedale di Rovigo ottiene giustizia: dopo 60 anni, il Comune e il Ministero della Salute chiudono la causa con un risarcimento di 675mila euro. Il giudice ratificherà l'accordo il 22 maggio. 🔗Leggi su Fanpage.it

