Rottamazione Quinquies avanti tutta | al MEF si lavora sulla rateizzazione in 10 anni

La Rottamazione Quinquies avanza al MEF, con la proposta di rateizzazione delle cartelle fiscali in 10 anni. Nonostante lo stallo parlamentare, continua il lavoro tecnico su questa iniziativa della Lega, che prevede fino a 120 rate mensili. L’Onorevole Alberto Gusmeroli, promotore dell’iniziativa e sindaco di Arona, offre un aggiornamento sui progressi fatti.

Nonostante lo stallo parlamentare, prosegue il lavoro tecnico sulla Rottamazione Quinquies, la proposta della Lega che punta a una maxi rateizzazione delle cartelle fiscali fino a 120 rate mensili. A fare il punto è stato l’ Onorevole Alberto Gusmeroli, promotore dell’iniziativa e sindaco di Arona, intervenuto nei giorni scorsi al convegno dell’ Associazione Nazionale dei Commercialisti. La misura, ha spiegato, resta prioritaria per il MEF, dove si è svolta una nuova riunione con la Ragioneria Generale dello Stato per valutare coperture e aggiustamenti tecnici. La definizione agevolata riguarderebbe i debiti dal 2000 al 2023, con l’ipotesi di includere anche le cartelle notificate nel 2024 ma riferite ad annualità precedenti. In discussione anche la soglia di decadenza, oggi fissata a 8 rate non pagate, che potrebbe essere abbassata. 🔗Leggi su Laprimapagina.it