Rotatoria Fiorentina Il cantiere è ripartito durante la fiera dell’oro

Il cantiere per la rotatoria fiorentina è tornato attivo in concomitanza con la fiera dell'oro, portando nuovamente il caos in via Fiorentina. Con l'avvio dei lavori per un nuovo tratto di elettrodotto interrato a media tensione, la viabilità subirà significative modifiche, creando disagi alla circolazione già in atto da due giorni.

In attesa della partenza del cantiere principale, via Fiorentina è nuovamente nel caos. Da oggi sarà interessata da significative modifiche alla viabilità per consentire i lavori di realizzazione di un nuovo tratto di elettrodotto interrato a media tensione, ma già da due giorni la circolazione ha subito delle modifiche del tutto inaspettate dagli aretini, "ancora una volta – denunciano - non siamo stati avvertiti in nessun modo". Quello allestito e in cui gli operai stanno lavorando è un cantiere minore rispetto a quello per la rotatoria, che avrà dimensioni e impatto maggiore sulla città, e che verrà presentato domani dall’assessore Marco Sacchetti in una conferenza stampa. Intanto, da oggi fino alle 18:30 del 19 maggio, i lavori comporteranno restringimenti di carreggiata e divieti di sosta con rimozione forzata attivi 24 ore su 24. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rotatoria Fiorentina. Il cantiere è ripartito durante la fiera dell’oro

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rotatoria Fiorentina. Il cantiere è ripartito durante la fiera dell’oro

Secondo lanazione.it: Al via la realizzazione di un nuovo tratto di elettrodotto interrato. Da oggi fino al 19 maggio, restringimenti di carreggiata e divieti di sosta.

Arezzo, via Fiorentina è tutto un cantiere. Il prossimo si apre lunedì 19, il Pd polemizza

Si legge su corrierediarezzo.it: Via Fiorentina, dall’antipasto a tutto il pranzo. Parte lunedì 19 maggio il cantiere principale per la grande rotatoria, ma in questi giorni - come segnalato da diversi residenti - la zona è interessa ...

Via Fiorentina nel caos, lavori all'elettrodotto in attesa del maxi cantiere. Traffico in tilt

Da arezzonotizie.it: Quali sono le strade chiuse fino al 19 maggio. Giovedì la presentazione del progetto dei lavori principali ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juventus Fiorentina Dove vederla

La Juventus ospiterà la Fiorentina martedì sera nell'ambito della 14° giornata di Serie A.. Dopo una bella vittoria per 4-0 a Parma, la Juventus ricomincia la sua corsa scudetto dalla Fiorentina martedì sera 22 dicembre.