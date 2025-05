Rosanna Lambertucci sul marito Mario Di Cosmo | È un gigante buono

Rosanna Lambertucci descrive il marito Mario Di Cosmo, un imprenditore campano di 63 anni, come un "gigante buono". Nonostante la differenza di età di quasi vent'anni, la loro relazione è solida e piena di affetto. La coppia, priva di figli, ha coltivato un legame profondo che va oltre le convenzioni sociali.

Mario Di Cosmo è il marito di Rosanna Lambertucci, classe 1961, ha 63 anni compiuti ed è originario della Campania più specificamente di Caserta, è un affermato imprenditore e non ha figli. La differenza d’età con la conduttrice è di quasi vent’anni e per questo in passato la Lambertucci ha rivelato che per lei era un problema. “All’inizio per me è stato un problema” ha confessato Rosanna Lambertucci sulla differenza d’età con il suo attuale marito Mario Di Cosmo. In un’intervista a Chi ha invece aggiunto: “A lui piacciono tantissimo i bambini e l’ho capito da come giocava con mia nipote Caterina. Così, per diverso tempo, non facevo che domandargli: ‘Perché non trovi una donna che possa darti questa gioia?’. Lui mi rispose: ‘Rosanna, forse la tua vita è stata più lunga, ma la mia è stata più larga’. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it