Rosamund Pike racconta il provino per Miranda Frost | rifiuto di spogliarsi e debutto in Bond

Rosamund Pike, nota per il suo indimenticabile ruolo in "Gone Girl", rivela un episodio chiave del suo provino per interpretare Miranda Frost, la Bond girl di "Die Another Day". In una recente intervista con Harper's Bazaar UK, l’attrice racconta il momento in cui si trovò a rifiutare di spogliarsi, segnando un punto di svolta nella sua carriera.

