Rosa Raffa resta a Messina per la procura di Bologna il plenum del Csm ha scelto Guido

Rosa Raffa non diventa procuratore capo di Bologna: il plenum del CSM ha scelto Guido. Oggi si è svolta la votazione tra i membri del Consiglio superiore della magistratura, dopo che a febbraio la quinta commissione era stata divisa, con un pareggio tra i candidati. La procuratrice aggiunta di Messina resta così nella sua attuale sede.

