Romea commerciale quale posizione Pd?

La terra ferrarese, fulcro di sogni e fantasie politiche, al centro di un acceso dibattito sulle infrastrutture viarie. Silvano Tagliavini, portavoce del Coordinamento 'No autostrada', risponde alle dichiarazioni di Paolo C., segretario regionale del PD, evidenziando le preoccupazioni legate alle scelte infrastrutturali nella provincia e le loro conseguenze per il territorio.

"La terra ferrarese è sicuramente stimolatrice di sogni e fantasie, per alcuni esponenti politici, che riguardano le infrastrutture viarie della provincia e non solo". Così Silvano Tagliavini, portavoce del Coordinamento ’No autostrada’, replica alle affermazioni del segretario regionale Pd, Paolo Calvano, sulla Romea commerciale. "Sull’autostrada che dovrebbe collegare Mestre a Ravenna, giriamo volentieri a Calvano il suggerimento di lettura della documentazione indicata a Balboni aggiungendo anche, a proposito di Romea commerciale, la sentenza del 2010 della Corte dei Conti, i progetti trasportistici Adriatico-Baltico e Adriatico-Egeo. Quest’ultimo in particolare dove la Regione è capofila. Tutta la documentazione dovrebbe togliere l’illusione di risolvere i problemi di collegamento commerciale con il resto d’Europa e il sud-est asiatico con la superata visione autostradale degli anni 60-70". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Romea commerciale, quale posizione Pd?"

Approfondimenti da altre fonti

"Romea commerciale, quale posizione Pd?"

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: "La terra ferrarese è sicuramente stimolatrice di sogni e fantasie, per alcuni esponenti politici, che riguardano le infrastrutture viarie ...

Troppi morti in Romea, incentivi per l'utilizzo dell'autostrada per i camion e barriere spartitraffico anti sorpassi

Da ilgazzettino.it: non è il caso di perseverare nel fantasticare sulla nuova Romea commerciale, l'ex comandante riterrebbe doverosi alcuni interventi di portata economica relativamente modesta, tali comunque da ...

Marina Romea, riapre l’edicola: “Non potevo lasciare il lido senza”

Lo riporta msn.com: Ravenna, 20 aprile 2025 – Quando alla fine della scorsa stagione estiva l’unica edicola di Marina Romea ha chiuso i ... dell’immobile e attività commerciale, l’edicola gestita da ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Xiaomi apre un Mi Store a Udine al centro commerciale Citt? Fiera

Mi Store a Udine presso il centro commerciale Citt? Fiera La crescita di Xiaomi non si arresta: i dati Canalys lo hanno confermato e ora, nonostante l?Italia si trovi ad affrontare un altro periodo di difficolt?, l?azienda conferma l?impegno preso con i propri fan e annuncia l?apertura di un nuovo Mi Store Italia alle porte di Udine.