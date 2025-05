Rome Foil Festival dal 16 al 18 maggio con Alessandra Sensini e Caterina Banti al Lago di Bracciano

Dal 16 al 18 maggio, il Lago di Bracciano ospiterà il Rome Foil Festival, con la partecipazione di campioni come Alessandra Sensini e Caterina Banti. Un evento che celebra il mondo della vela e promuove il legame tra le comunità. Giovedì 15, inoltre, il Foil andrà a scuola, anticipando l'atmosfera festosa e formativa del fine settimana.

(Adnkronos) – Il vento che unisce il network tra comuni soffia sul lago di Bracciano. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio con Alessandra Sensini, Caterina Banti, Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini e il tecnico della Nazionale Olimpica italiana Matteo Nicolucci. Il Foil va a scuola giovedì 15 e giovedì 16. Due giorni di prove e formazione gratuite per circa 700 studenti del posto e provenienti dalla Capitale. Sul lago di Bracciano è partito il countdown che divide dallo start della prima edizione del Rome Foil Festival (RFF). Il via allo sport che unisce, promuove il territorio, rispetta l’ambiente, invita atleti, amatori, curiosi e operatori della comunicazione, rintoccherà venerdì 16 maggio ore 11 in Piazza Vittorio Emanuele III a Trevignano Romano. Nel cuore del network del lago si svolgerà la cerimonia inaugurale alla presenza dell’olimpionica Alessandra Sensini che ha sostenuto appieno l’idea di Alessandro Pace (Sport Manager) come responsabile del settore giovanile e del progetto Foil Academy della Federazione Italiana Vela. 🔗Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Rome Foil Festival, dal 16 al 18 maggio con Alessandra Sensini e Caterina Banti al Lago di Bracciano

Cosa riportano altre fonti

Rome Foil Festival, dal 16 al 18 maggio con Alessandra Sensini e Caterina Banti al Lago di Bracciano

Lo riporta msn.com: Il vento che unisce il network tra comuni soffia sul lago di Bracciano. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio con Alessandra Sensini, Caterina Banti, Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini e il tecnico della ...

Bracciano, dal 16 al 18 la prima edizione del Rome Foil Festival

Come scrive lagone.it: Da venerdì 16 a domenica 18 maggio con Alessandra Sensini, Caterina Banti, Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini e il tecnico della Nazionale Olimpica italiana Matteo Nicolucci. Il Foil va a scuola ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.