La sfida tra Roma e Milan si avvicina, risvegliando speranze Champions League dopo la delusione di Bergamo. Con proposte intriganti su Lucca e Solet Collavino, l'entusiasmo per centrare il quarto posto è palpabile. La squadra è determinata a trasformare l’epica rimonta in realtà, mantenendo vive le ambizioni di un finale di stagione entusiasmante.

Nel pieno della settimana che ci sta rapidamente portando alla sfida della Roma contro il Milan, propedeutica ad alimentare quelle speranze Champions League assottigliatesi dopo il ko di Bergamo. La voglia di centrare il 4° posto resta altissima, sia per coronare una rimonta che ha dell’epico, sia per poter fare discorsi diversi sul mercato che verrà. Quest’ultimo comincia a tessere la sua ragnatela, in uscita, con Abdulhamid tentato dalla Ligue 1, come in entrata, con Lucca e Solet pronti per il grande salto in una big dopo le ottime cose mostrate all’Udinese. In occasione della presentazione della Supercoppa europea 2025, che si disputerà il 13 agosto proprio alla Bluenergy Arena, ha parlato a Sky Sport Franco Collavino, direttore generale del club friulano, toccando anche l’argomento mercato: “Abbiamo uno scouting importante e un brand altrettanto importante, che ci porta ad avere giocatori nel mirino delle grandi. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma su Lucca e Solet, Collavino: “Ci sono proposte interessanti”

