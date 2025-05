Roma stagione da incubo per Pellegrini | si opera in Finlandia Cosa cambia per il calciomercato

La stagione di Lorenzo Pellegrini si conclude con un pesante infortunio al tendine, costringendolo a un'operazione in Finlandia. Questo imprevisto avrà ripercussioni significative non solo per il giocatore, ma anche per il calciomercato della Roma, che dovrà adattarsi a questa nuova realtà. Cosa attende il club giallorosso dopo questa difficile situazione?

Finisce nel peggiore dei modi la stagione di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha deciso di operarsi dopo l`infortunio del tendine. 🔗Leggi su Calciomercato.com

