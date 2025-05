Roma spacciatore romeno si fa pagare la droga con il pos

Un 26enne romeno è stato arrestato a Roma mentre cedeva droga, sorprendentemente utilizzando un POS per i pagamenti elettronici. La scoperta, che ha suscitato grande interesse, mette in luce un nuovo metodo nella vendita di sostanze stupefacenti, evidenziando come i delinquenti si adattino alle tecnologie moderne per facilitare le loro attività illecite.

Il 26enne era pronto a cedere la sostanza stupefacente e con sé aveva un pos, per accettare i pagamenti elettronici. Il giovane è stato arrestato 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, spacciatore romeno si fa pagare la droga con il pos

Roma, arrestato pusher romeno con il pos/ Vendeva droga accettando pagamenti digitali

Come scrive ilsussidiario.net: A Roma è stato arrestato un 26enne pusher romeno che accettava pagamenti digitali con il pos in cambio della droga ...

