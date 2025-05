Roma sindaco Gualtieri sulla questione stadio a Pietralata per i giallorossi | Si farà stiamo già in uno stato avanzato

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato che lo stadio della Roma a Pietralata si farà, sottolineando che i lavori sono già in uno stato avanzato. Dopo le recenti proteste, il progetto ha ripreso vigore, con operai scortati dalla polizia per garantire la sicurezza nel cantiere.

Roma, le dichiarazioni del sindaco Gualtieri sulla questione stadio a Pietralata per i giallorossi Il Tempo ha fatto il punto sulla situazione che riguarda lo stadio della Roma a Pietralata, in seguito alle proteste di lunedì. Ieri sono ripresi i lavori, con gli operai scortati dalla polizia approfittando della convocazione dei rappresentanti dei comitati in . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, sindaco Gualtieri sulla questione stadio a Pietralata per i giallorossi: «Si farà, stiamo già in uno stato avanzato»

