Roma-Milan l’Olimpico si prepara all’ultima di Ranieri | tra emozione e voglia di riscatto

Roma e Milan si sfidano all'Olimpico in un match cruciale per la corsa all'Europa. Dopo la brusca interruzione della striscia positiva a Bergamo, la squadra di Ranieri è pronta a dare il massimo per riscattarsi. Emozione e determinazione si intrecciano in una serata che promette intensità e spettacolo, domenica alle 20:45.

La striscia positiva si è interrotta bruscamente a Bergamo, ma per la Roma non è il momento di mollare. Il traguardo europeo è ancora lì, a portata di mano, e passa per un’altra serata di fuoco. Domenica alle 20:45, allo stadio Olimpico, andrà in scena Roma-Milan, big match dal sapore decisivo in chiave Champions e carico di significato emotivo: sarà l’ultima gara casalinga della stagione, ma soprattutto l’ultima panchina all’Olimpico per Claudio Ranieri. E non è da escludere che la Curva Sud, e forse tutto lo stadio, preparino un omaggio speciale per il tecnico romano. Rialzarsi dopo Bergamo: la testa al Milan. La sconfitta contro l’Atalanta ha fatto male, ma i giallorossi devono ritrovare in fretta la lucidità. Per questo Ranieri chiede ai suoi la necessaria forza mentale per reagire subito, come dimostrato nel primo allenamento settimanale a Trigoria. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Milan, l’Olimpico si prepara all’ultima di Ranieri: tra emozione e voglia di riscatto

Roma-Milan, grandine sullo stadio Olimpico

Roma-Milan, grandine sullo stadio Olimpico

L’Olimpico si prepara al Bodo: il dato sui biglietti venduti

L'Olimpico si prepara al Bodo: il dato sui biglietti venduti

VIDEO / Roma-Milan, il discorso di Pioli sul prato dell’Olimpico

VIDEO / Roma-Milan, il discorso di Pioli sul prato dell'Olimpico

