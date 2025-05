Roma Milan all’orizzonte | conferma per Cristante

La Roma si prepara a rilanciarsi dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta, un passo indietro nella corsa per la Champions League. Con l'obiettivo del quarto posto ancora a portata di mano, i giallorossi sono determinati a dare il massimo nelle ultime due giornate di campionato, pronti a ripartire verso la meta ambita.

La sconfitta per 2-1 con l’Atalanta ha fermato la rincorsa Champions League della Roma, pronta a ripartire già nel prossimo turno di campionato. I giallorossi sono consapevoli di dover dare il massimo nelle ultime due giornate, per raggiungere quel quarto posto che appariva una chimera solo qualche mese fa. Claudio Ranieri ed i suoi ragazzi stanno preparando con cura la prossima gara con il Milan, in programma domenica 18 maggio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Si tratta dell’ultima partita tra le mura amiche per i capitolini, desiderosi di regalare ai loro tifosi una serata di festa con una prestazione perfetta. La Lupa dovrà affidarsi ai migliori elementi del suo scacchiere, con il focus che andrebbe a quella mediana che se la vedrà contro due clienti ostici come Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Milan all’orizzonte: conferma per Cristante

