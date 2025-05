Roma maxi hotel abusivo smascherato a piazza Vittorio | chiusura immediata per struttura 3 in 1

A Roma, un maxi hotel abusivo è stato smascherato a Piazza Vittorio, portando alla sua chiusura immediata. La struttura, gestita con un ingegnoso sistema "3 in 1" per massimizzare i profitti, ha attirato l'attenzione delle autorità, che hanno intervenuto per tutelare la legalità e garantire la sicurezza dei turisti.

A Roma, scoperta e chiusa un'attività alberghiera abusiva gestita con un sistema "3 in 1" per massimizzare i profitti. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Roma, maxi hotel abusivo smascherato a piazza Vittorio: chiusura immediata per struttura “3 in 1”

Ne parlano su altre fonti

Roma, maxi hotel abusivo smascherato a piazza Vittorio: chiusura immediata per struttura “3 in 1”

Secondo virgilio.it: A Roma, scoperta e chiusa un'attività alberghiera abusiva gestita con un sistema "3 in 1" per massimizzare i profitti.

Conclave e turismo, scoperti hotel abusivi in centro. Multe per mezzo milione di euro

Da tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Conclave e turismo, scoperti hotel abusivi in centro. Multe per mezzo milione di euro ...

Conclave 2025 e turismo, scoperti hotel abusivi in centro: multe per mezzo milione di euro. Albergo illegale chiuso a fontana di Trevi

Come scrive roma.corriere.it: Operazione della Guardia di Finanza in occasione dell'elezione del nuovo Papa. Controlli a San Pietro, via della Conciliazione, ma anche a Prati e alla stazione Termini. Notificati oltre cento verbali ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma, verifiche su maxi-rissa al Pincio

Carabinieri del comando provinciale di Roma e Polizia stanno svolgendo verifiche sul maxi-assembramento di centinaia di giovani per una mega rissa ieri al Pincio, pieno centro a Roma.